Woo Won Shik subraya en Beijing que una visita de Xi a Corea impulsaría la relación bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, trasladó al vice primer ministro chino, Ding Xuexiang, que una eventual visita del presidente de China, Xi Jinping, a Seúl, en el marco de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), podría convertirse en un punto de inflexión para reforzar la cooperación entre ambos países.Woo emitió estas declaraciones durante un encuentro y posterior cena celebrados el jueves 4 en Beijing, en el contexto de su viaje con motivo de los actos conmemorativos del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.En la reunión, el presidente del Parlamento surcoreano subrayó la necesidad de fortalecer las relaciones económicas en un escenario internacional en transformación y apostó por ampliar las inversiones recíprocas mediante avances concretos en los diálogos para la ampliación del tratado de libre comercio.Woo también incidió en la importancia de asegurar la distribución estable de minerales estratégicos y de gestionar los riesgos de las cadenas de suministro. Asimismo, señaló la conveniencia de abrir nuevas áreas de colaboración en sectores como la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y las energías renovables, al tiempo que propuso incrementar de manera gradual los intercambios culturales.Por su parte, Ding coincidió en acelerar la segunda fase de las negociaciones del tratado de libre comercio con vistas a alcanzar un acuerdo en el corto plazo. Además, respaldó la idea de consolidar los vínculos bilaterales a través de una mayor cooperación cultural y de intercambios tanto locales como juveniles.