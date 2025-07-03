Menú principal Ver contenido

Política

Las autoridades confirman la muerte de dos coreanos en el accidente de Lisboa

Write: 2025-09-05 11:02:39Update: 2025-09-05 14:43:35

Photo : YONHAP News

Un hombre y una mujer de nacionalidad surcoreana fallecieron en el accidente del tranvía de Lisboa (Portugal), mientras que otra mujer resultó gravemente herida y permanece en la UCI de un hospital local tras ser operada, según confirmó el viernes 5 el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada surcoreana en Portugal mantiene una estrecha comunicación con las autoridades locales y está prestando la asistencia consular necesaria a los afectados.

El miércoles 3 (hora local), el Elevador da Gloria, uno de los funiculares más emblemáticos de la capital lusa descarriló e impactó contra un edificio, lo que causó la muerte de al menos 16 personas y dejó más de 20 heridos.

El Gobierno portugués declaró el jueves 4 un día de luto nacional tras el accidente, mientras las autoridades y los equipos técnicos continúan investigando las causas del siniestro.
