El índice de aprobación de Lee Jae Myung sube al 63%

Photo : YONHAP News

El índice de aprobación del presidente Lee Jae Myung alcanzó el 63%, según un sondeo publicado el viernes 5 por la firma demoscópica Gallup Korea.El estudio, realizado entre el martes 2 y el jueves 4 a 1.002 personas mayores de 18 años en todo el país, revela que un 63% de los encuestados valoró positivamente la gestión de Lee, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a la semana anterior. Es la primera vez en mes y medio que el mandatario supera el umbral del 60%, tras haber registrado un 64% en la tercera semana de julio.La desaprobación descendió al 28%, dos puntos menos que en la medición previa, mientras que un 9% de los participantes no expresó opinión.Entre las razones más mencionadas para la valoración positiva destacaron la política exterior, señalada por un 18% de los consultados. En contraste, entre quienes manifestaron una opinión negativa, la economía y las condiciones de vida cotidiana fueron citadas como principales factores, con un 15%.En cuanto al respaldo a los partidos políticos, el apoyo al gobernante Partido Democrático cayó tres puntos, hasta el 41%, mientras que el del opositor Poder del Pueblo avanzó un punto, hasta el 24%.La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas a números móviles generados aleatoriamente. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. La tasa de contacto se situó en 43,3% y la de respuesta, en 12,1%.