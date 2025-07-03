Corea y Japón celebrarán una reunión de ministros de Defensa en Seúl

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa anunció que la Conferencia de Seguridad de Seúl, foro multilateral que organiza anualmente, tendrá lugar del 8 al 10 de septiembre en la capital surcoreana. Esta será la decimocuarta edición de este evento, que reunirá a más de un millar de expertos y responsables en materia de seguridad procedentes de 68 países y organizaciones internacionales.La cita de este año se centrará en analizar la actual competencia geopolítica y la situación de seguridad global, al tiempo que explorará vías de cooperación para impulsar la paz y la prosperidad en la comunidad internacional, incluida la península coreana.Entre los participantes figuran cinco ministros de Defensa, ocho viceministros y altos mandos militares, entre ellos el presidente del Comité Militar de la OTAN. La presencia del ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, resulta especialmente significativa, ya que se trata de la primera visita a Corea de un titular de esta cartera en diez años, desde 2015.Durante su estancia en Seúl, Nakatani mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo surcoreano, Ahn Kyu Baek. Este último también dialogará con los ministros de otros cuatro países, así como con el presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, Giuseppe Cavo Dragone.