Medios norcoreanos presentan la cumbre entre Kim y Xi como una prueba de su amistad

Photo : YONHAP News

Los medios oficiales de Corea del Norte han calificado la reciente cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, como un acontecimiento histórico que reafirma el carácter "inmutable y sólido" de la amistad entre ambos países.Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), durante el encuentro los mandatarios subrayaron la necesidad de intensificar los contactos de alto nivel y reforzar la comunicación estratégica. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre política exterior y coincidieron en fortalecer la coordinación en asuntos internacionales y regionales.La KCNA añadió que el presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación apenas un día después de su reunión con Kim. En él expresó su agradecimiento por el envío de tropas norcoreanas y manifestó su confianza en que la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte seguirá consolidándose.Además, la agencia estatal informó de que líderes de países como Vietnam, Irán y Laos remitieron mensajes de felicitación y enviaron ofrendas florales a Kim, gesto que fue presentado en Pyongyang como una muestra de los logros de su primera actividad diplomática multilateral.