Lee ordena investigar abusos y retrasos salariales a trabajadores extranjeros

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ordenó la apertura de una investigación sobre posibles casos de trato injusto y retrasos en el pago de salarios a trabajadores extranjeros residentes en Corea, así como la elaboración de un informe detallado sobre la situación.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, informó en rueda de prensa que la instrucción fue transmitida durante una reunión de alto nivel celebrada en la mañana del viernes 5.Lee subrayó que, en un contexto en el que Corea ha pasado de ser una nación centrada en el comercio a convertirse en un país con creciente proyección cultural, resulta inaceptable que los extranjeros residentes enfrenten abusos o discriminación. En este sentido, pidió que se diseñen medidas de apoyo efectivas y que se presenten propuestas concretas para su implementación.