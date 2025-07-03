Menú principal Ver contenido

Trump anticipa aranceles a semiconductores de empresas que no fabriquen en EEUU

Write: 2025-09-05 13:46:39Update: 2025-09-05 14:42:12

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su Administración prepara la imposición de aranceles significativos a los semiconductores producidos por compañías que no cuenten con fábricas en territorio estadounidense.

Durante una cena con directivos del sector tecnológico celebrada el jueves 4 (hora local) en la Casa Blanca, Trump precisó que los nuevos gravámenes no serán "excesivos", aunque sí de "magnitud relevante". Además, subrayó que aquellas empresas que decidan instalar plantas en el país quedarán exentas de estas tasas.

El mandatario abordó también la guerra en Ucrania y aseguró que, aunque planea dialogar con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre un eventual acuerdo de paz, se tratará del proceso de negociación más complejo al que se haya enfrentado.

En relación con la inteligencia artificial, tema central del encuentro, fue consultado sobre la posible cooperación en materia militar entre Corea del Norte, China y Rusia. Al respecto, sostuvo que no constituye un motivo de preocupación, ya que, a su juicio, EEUU mantiene una ventaja que sus rivales no pueden igualar.
