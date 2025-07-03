Seúl, Washington y Tokio celebrarán el ejercicio Freedom Edge a mediados de septiembre

Photo : YONHAP News

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón llevarán a cabo del 15 al 19 de septiembre el ejercicio militar Freedom Edge 2025 en aguas internacionales situadas al sureste de la isla de Jeju, según informó el viernes 5 el Estado Mayor Conjunto.Las maniobras abarcarán los ámbitos marítimo, aéreo y cibernético con el objetivo de reforzar la capacidad defensiva conjunta y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de los tres países. De acuerdo con las autoridades militares, los entrenamientos pretenden afianzar una cooperación trilateral estable y duradera, orientada tanto a hacer frente a la amenaza nuclear y balística de Corea del Norte como a contribuir a la paz y estabilidad regionales.La primera edición de Freedom Edge se celebró del 27 al 29 de junio de 2024 en aguas al sur de Jeju, mientras que la segunda tuvo lugar entre el 13 y el 15 de noviembre del mismo año. La tercera, que se desarrollará ahora tras un intervalo de diez meses, reviste especial importancia por ser la primera tras la investidura del presidente Lee Jae Myung y bajo la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, lo que refleja la intención de los tres Gobiernos de mantener la colaboración en materia de defensa.