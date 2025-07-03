La KBO se prepara para batir su récord histórico de asistencia

Photo : YONHAP News

La Liga de la Organización Coreana de Béisbol (KBO) está a punto de firmar un nuevo récord de asistencia en una sola temporada.Hasta el jueves 4, tras 632 partidos disputados, los estadios habían recibido a 10.849.054 aficionados. La cifra se queda a solo 38.651 espectadores de superar la marca de 10.887.705 establecida en 2024.La media actual es de 17.166 asistentes por encuentro, lo que supone un incremento cercano al 16% respecto al mismo tramo del curso pasado. Con estos números, se espera que, si se celebran con normalidad las cuatro contiendas programadas para el viernes 5, el nuevo registro quede asegurado.Más allá de este récord inminente, la liga se acerca a otro hito de carácter simbólico: alcanzar los 200 millones de espectadores acumulados en temporada regular desde su fundación en 1982, una meta para la que restan en torno a 310.000 aficionados.