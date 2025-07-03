El KOSPI encadena cuatro jornadas al alza

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 5 con una subida del 0,13% respecto al jueves, hasta situarse en 3.205,12 puntos, su cuarta jornada consecutiva en terreno positivo.El índice tecnológico KOSDAQ también prolongó su tendencia alcista, con un avance del 0,74%, que lo llevó a finalizar en 811,40 unidades.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 1,5 unidades y se cotizó a 1.391,0 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.