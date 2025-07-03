Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI encadena cuatro jornadas al alza

Write: 2025-09-05 15:38:27Update: 2025-09-05 17:05:38

El KOSPI encadena cuatro jornadas al alza

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 5 con una subida del 0,13% respecto al jueves, hasta situarse en 3.205,12 puntos, su cuarta jornada consecutiva en terreno positivo.

El índice tecnológico KOSDAQ también prolongó su tendencia alcista, con un avance del 0,74%, que lo llevó a finalizar en 811,40 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 1,5 unidades y se cotizó a 1.391,0 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >