Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Internacional

Trump se prepara para asistir a la cumbre del APEC en octubre

Write: 2025-09-08 08:16:24Update: 2025-09-08 14:56:44

Trump se prepara para asistir a la cumbre del APEC en octubre

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para participar en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju a finales de octubre.

Según informó la cadena CNN citando a funcionarios de la Administración estadounidense, Trump y sus principales asesores han comenzado discretamente los preparativos para el viaje.

El evento es considerado una ocasión clave para que Trump mantenga conversaciones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping. De acuerdo con el medio, la Casa Blanca está centrando sus esfuerzos en asegurar dicho encuentro, en un contexto de incertidumbre sobre la posible asistencia del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Además, Trump planea aprovechar la reunión como una oportunidad para promover nuevas inversiones en EEUU.

Corea del Sur acogerá la cumbre del APEC en Gyeongju entre finales de octubre y principios de noviembre.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >