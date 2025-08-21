Trump se prepara para asistir a la cumbre del APEC en octubre

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para participar en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju a finales de octubre.Según informó la cadena CNN citando a funcionarios de la Administración estadounidense, Trump y sus principales asesores han comenzado discretamente los preparativos para el viaje.El evento es considerado una ocasión clave para que Trump mantenga conversaciones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping. De acuerdo con el medio, la Casa Blanca está centrando sus esfuerzos en asegurar dicho encuentro, en un contexto de incertidumbre sobre la posible asistencia del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.Además, Trump planea aprovechar la reunión como una oportunidad para promover nuevas inversiones en EEUU.Corea del Sur acogerá la cumbre del APEC en Gyeongju entre finales de octubre y principios de noviembre.