Kim Jong Un regresa de su visita oficial a China

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, regresó el viernes 5 a Pyongyang tras concluir su visita oficial a China, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el sábado 6.El medio estatal difundió varias imágenes de la llegada del dirigente desde Beijing, entre ellas una en la que aparece acompañado por su hija, Kim Ju Ae, sentada a su lado en el tren, y otra en la que ambos descienden en la estación de la capital norcoreana.En el mismo vagón viajaban altos cargos del régimen que formaron parte de la delegación, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y el secretario del Partido de los Trabajadores, Jo Yong Won.La Televisión Central de Corea del Norte (KCTV) y el diario oficial 'Rodong Sinmun' publicaron también la noticia y las fotografías del regreso.Durante su estancia en China, Kim asistió a los actos de conmemoración del Día de la Victoria sobre Japón, donde compartió tribuna con el mandatario chino, Xi Jinping, y con el presidente ruso, Vladímir Putin.