Seúl confía en mantener buenas relaciones con Tokio tras la dimisión de Ishiba

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial expresó el lunes 8 su voluntad de mantener unas relaciones estables con Japón pese a la dimisión del primer ministro nipón, Shigeru Ishiba.En un comunicado difundido por la mañana, la Presidencia se refirió a la decisión de Ishiba de dejar el cargo, aunque evitó entrar en valoraciones. En este sentido, subrayó que no resulta prudente pronunciarse sobre los asuntos internos de otro país y recalcó que, para Corea del Sur, lo fundamental es que las relaciones bilaterales sigan avanzando "de manera estable y con visión de futuro", incluso ante acontecimientos inesperados como un relevo repentino en el Gobierno japonés.Ishiba anunció su renuncia el domingo 7 en una rueda de prensa convocada de urgencia. Entre los posibles sucesores con más opciones figuran el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Shinjirō Koizumi, y la exministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi.