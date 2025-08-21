Corea quiere reanudar los estudios intercoreanos sobre un antiguo palacio de Goryeo

Photo : YONHAP News

El Servicio de Patrimonio Cultural presentó el lunes 8 los proyectos que impulsará en los próximos años, entre los que destacó su intención de reanudar los estudios intercoreanos sobre las ruinas de Manwoldae, un antiguo palacio del reino de Goryeo del que hoy solo se conservan cimientos de piedra y restos estructurales. El yacimiento se encuentra en la ciudad de Kaesong, en Corea del Norte, y la investigación conjunta, que en su momento incluyó excavaciones arqueológicas, permanece suspendida desde 2018.Otra de las iniciativas planteadas por el organismo es sentar las bases para una futura cooperación entre las dos Coreas en la restauración y preservación del templo Yujomsa, situado en el monte Kumgang, recientemente inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Historiadores y expertos en bienes culturales lo consideran uno de los cuatro monasterios budistas más importantes de la península coreana.En relación con estos planes, las autoridades surcoreanas subrayaron que la cultura y el patrimonio cultural, recursos de gran valor compartidos por las dos Coreas en virtud de una historia común, tienen el potencial de servir como puente entre ambos pueblos y de impulsar las relaciones intercoreanas hacia un futuro mejor.Entre 2007 y 2018, los estudios conjuntos en Manwoldae permitieron examinar 19.770 metros cuadrados de los 33.000 que en su día ocuparon los edificios de la sección oeste del palacio. Las excavaciones posibilitaron, además, recuperar unas 17.900 piezas arqueológicas, entre ellas cerámicas, obras de arte y tipos móviles de metal.