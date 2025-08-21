Ucrania denuncia la presencia de técnicos norcoreanos en la industria militar rusa

Photo : YONHAP News

Los servicios de inteligencia ucranianos han revelado que Corea del Norte no solo ha enviado tropas a Rusia, sino también técnicos especializados para trabajar en empresas de defensa con el objetivo de adquirir experiencia en el ámbito militar.El subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Vadim Skibitski, declaró el domingo 7 (hora local) que las contrataciones de personal extranjero por parte de la industria armamentística rusa están en aumento. Según afirmó, una parte considerable de esos nuevos trabajadores corresponde a los miles de técnicos norcoreanos que Pyongyang envía para formarse en tecnologías vinculadas al desarrollo de armas y otros equipos militares.De acuerdo con Skibitski, actualmente hay ciudadanos norcoreanos empleados en fábricas rusas de tanques, vehículos blindados, drones y municiones.El alto funcionario subrayó en particular el aumento de trabajadores de Corea del Norte en la ciudad de Yelábuga, un destacado centro de producción de drones, donde —aseguró— el personal de una de las principales plantas pasó de alrededor de 1.000 empleados a cerca de 40.000 en un corto periodo de tiempo.