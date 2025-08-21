El Gobierno negocia con EEUU la salida voluntaria de los coreanos arrestados en una redada

Photo : YONHAP News

Las autoridades diplomáticas de Corea del Sur negocian con Estados Unidos la salida voluntaria, en un vuelo chárter, de unos 300 ciudadanos surcoreanos detenidos en la ciudad de Folkston, en el estado de Georgia, tras una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).Según informó el lunes 8 una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno trabaja para que los arrestados puedan regresar al país sanos y salvos y confía en repatriarlos en cuanto se completen los trámites administrativos. En esa línea, precisó que funcionarios consulares ya entrevistaron a 250 personas que manifestaron su deseo de regresar lo antes posible. Además, añadió que entre los afectados no se han detectado problemas graves de salud, ni quejas sobre las condiciones del centro de detención ni denuncias de violaciones de derechos humanos.La misma fuente subrayó que, si las negociaciones con Washington concluyen favorablemente, los ciudadanos surcoreanos que quieran volver lo harán en calidad de salida voluntaria y no como deportados. Al respecto, puntualizó que la postura del Ejecutivo es facilitar el regreso de todos los involucrados, aunque quienes prefieran permanecer en territorio estadounidense deberán afrontar un proceso judicial en tribunales de inmigración.Por ahora, se estima que el vuelo chárter podría programarse para el miércoles 10. No obstante, la fecha aún no es definitiva, ya que quedan pendientes diversos trámites administrativos.