El ministro de Defensa de Japón visita Seúl por primera vez en 10 años

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa de Japón, Gen Nakatani, llegó el lunes 8 a Seúl en visita oficial, la primera que un titular de la cartera militar japonesa realiza a Corea del Sur en una década. El viaje tiene como objetivo participar en el Diálogo de Seúl sobre Defensa, un foro multilateral de consultas en materia de seguridad que se celebra del lunes 8 al miércoles 10.Durante su estancia, Nakatani mantendrá un encuentro con el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu Baek, en el que abordarán la cooperación en seguridad tanto a nivel bilateral como trilateral junto con Estados Unidos. Asimismo, discutirán medidas destinadas a agilizar la comunicación entre las autoridades de defensa de Corea del Sur y Japón.La última cita entre los ministros de Defensa de ambos países tuvo lugar en mayo pasado en Singapur, aunque hacía diez años que este tipo de reunión no se celebraba en la capital surcoreana.Antes de regresar a Tokio el martes 9, Nakatani rendirá homenaje en el Cementerio Nacional de Seúl y visitará la Segunda Flota de la Armada surcoreana.