Martes con calor persistente y lluvias en el sur

El martes 9 continuará el calor en buena parte del país, con temperaturas que seguirán en niveles elevados, aunque las mañanas y noches comenzarán a ofrecer un respiro con aires más frescos.Las mínimas se situarán entre los 18ºC y los 24ºC, mientras que las máximas oscilarán entre los 26ºC y los 31ºC.Según el pronóstico, se observarán cielos mayoritariamente nublados en todo el territorio, especialmente en el sur y en la isla de Jeju. En estas zonas, además, se esperan precipitaciones de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar los 80 milímetros en algunos puntos de la costa sureste.La calidad del aire se mantendrá entre buena y regular, con concentraciones normales o bajas de partículas en suspensión.