Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Martes con calor persistente y lluvias en el sur

Write: 2025-09-08 13:23:06Update: 2025-09-08 13:46:20

Martes con calor persistente y lluvias en el sur

Photo : YONHAP News

El martes 9 continuará el calor en buena parte del país, con temperaturas que seguirán en niveles elevados, aunque las mañanas y noches comenzarán a ofrecer un respiro con aires más frescos.

Las mínimas se situarán entre los 18ºC y los 24ºC, mientras que las máximas oscilarán entre los 26ºC y los 31ºC.

Según el pronóstico, se observarán cielos mayoritariamente nublados en todo el territorio, especialmente en el sur y en la isla de Jeju. En estas zonas, además, se esperan precipitaciones de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar los 80 milímetros en algunos puntos de la costa sureste.

La calidad del aire se mantendrá entre buena y regular, con concentraciones normales o bajas de partículas en suspensión.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >