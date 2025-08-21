Menú principal Ver contenido

Rosé triunfa en los MTV Video Music Awards con "APT." como canción del año

Write: 2025-09-08 14:17:14Update: 2025-09-08 14:41:06

Photo : YONHAP News

La cantante Rosé, miembro de la banda femenina Blackpink, se alzó con el premio a la canción del año en los MTV Video Music Awards gracias a su éxito "APT.", interpretado junto al solista estadounidense Bruno Mars. Es la primera vez que un artista de K-pop obtiene este reconocimiento.

Rosé recogió el galardón vestida de dorado y, sobre el escenario, agradeció a sus seguidores y a Bruno Mars por la colaboración. También dedicó unas palabras en coreano a sus compañeras de grupo y al productor de Blackpink, Teddy, a quienes reconoció como parte fundamental de su trayectoria.

Por su parte, el premio a la mejor canción de K-pop fue para Lisa, otra de las integrantes de Blackpink, por su tema "Born Again", en el que colaboró con la rapera Doja Cat y la cantautora Raye. Con este logro, Lisa suma ya tres distinciones en la misma categoría en los MTV Video Music Awards.
