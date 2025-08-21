Corea permitirá la entrada sin visado a turistas chinos en grupo

Photo : YONHAP News

Los ciudadanos chinos que viajen en grupos de tres o más personas podrán ingresar a Corea del Sur sin necesidad de visado a partir del 29 de septiembre y permanecer por un máximo de quince días.La medida responde a una exención temporal que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026. Para beneficiarse de ella, los turistas deberán entrar y salir del país juntos, es decir, en las mismas fechas y en el mismo vuelo o barco, y organizar su visita a través de agencias autorizadas. En el caso de las compañías surcoreanas, la certificación corresponde al Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, mientras que, para aquellas con sede en China, la acreditación depende de la Embajada de Corea del Sur en Beijing.Las empresas de viajes deberán remitir la lista de los integrantes del grupo con al menos 24 horas de antelación, o 36 horas en el caso de los desplazamientos en barco. Estos listados serán revisados por las autoridades de inmigración del Ministerio de Justicia con el fin de descartar la participación de individuos considerados de alto riesgo, como quienes se encuentren bajo restricciones migratorias o hayan residido previamente en el país en situación irregular.Los turistas que sean clasificados en esta categoría no podrán acogerse a la exención y deberán tramitar el visado ordinario para ingresar en Corea del Sur.