El Gobierno prevé asegurar más de 200.000 GPU para 2030

Photo : YONHAP News

El ministro de Ciencia y TIC, Bae Kyung Hoon, anunció el lunes 8 el plan del Gobierno para garantizar la adquisición de más de 200.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) de aquí a 2030.En una entrevista durante el informativo del canal KBS 1TV, Bae detalló que la primera fase contempla la compra de 50.000 GPU para 2028, con el objetivo de ampliar progresivamente esa cifra hasta superar las 200.000 mediante una inversión privada más ambiciosa en los dos años siguientes.En relación con la apuesta estatal por la inteligencia artificial (IA), el alto funcionario recordó que el Ejecutivo ha asignado un presupuesto de 10 billones de wones hasta 2026. Además, subrayó que la política gubernamental busca "construir una sociedad basada en la IA", en la que cada ciudadano disponga al menos de un asistente inteligente para mejorar su calidad de vida, al tiempo que se refuerce la seguridad frente a riesgos climáticos, desastres naturales y otras posibles crisis mediante sistemas avanzados de IA.Bae señaló que Corea ocupa actualmente la sexta posición mundial en competitividad en IA, pero recalcó que la meta es situarse al nivel de Estados Unidos y China, líderes del sector.Sobre el borrador de la nueva Ley Básica de Inteligencia Artificial, presentado el mismo lunes, el ministro respondió a las críticas que apuntan a un exceso de regulación. Al respecto, aclaró que la norma no pretende obstaculizar el crecimiento de la industria, sino prevenir abusos o usos malintencionados de la tecnología.