Xi Jinping felicita a Kim Jong Un por el aniversario de la fundación de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de China, Xi Jinping, felicitó al líder norcoreano, Kim Jong Un, con motivo del 77º aniversario de la fundación de Corea del Norte, que se celebró el martes 9.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el mensaje fue transmitido mediante un telegrama en el que Xi destacó la amistad y los lazos históricos que unen a Beijing y Pyongyang. El mandatario subrayó además que tanto el Gobierno chino como el Partido Comunista de China mantienen la voluntad de seguir impulsando avances en la relación bilateral.El medio estatal señaló igualmente que Xi hizo referencia a las celebraciones por el Día de la Victoria sobre Japón, resaltando el valor especial de su encuentro con Kim y la determinación compartida de trazar una hoja de ruta para el desarrollo conjunto de ambos países.El texto íntegro de la misiva fue publicado en la portada del diario 'Rodong Sinmun', órgano oficial del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, ampliamente distribuido entre la población norcoreana.