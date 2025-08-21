El regreso de los coreanos detenidos en EEUU se programa para el 10 de septiembre

Photo : YONHAP News

El vuelo chárter para repatriar a los ciudadanos surcoreanos detenidos en Estados Unidos durante una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene prevista su salida el miércoles 10 (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia.La operación se llevará a cabo con un Boeing 747-8i de 368 plazas, facilitado por la aerolínea Korean Air. El avión volará vacío desde Incheon hasta Atlanta para trasladar de regreso a Corea a alrededor de 300 personas que han solicitado la repatriación.Según las estimaciones actuales, la aeronave despegará por la tarde, poco después de que los detenidos sean trasladados desde el centro de detención del ICE en Folkston, situado a unas cuatro horas y media por carretera del aeropuerto.