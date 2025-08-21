Un exdirector de Inteligencia duda que Kim Ju Ae sea la heredera de Kim Jong Un

Photo : KBS News

El diputado Park Jie Won, miembro del gobernante Partido Democrático y exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, expresó sus dudas sobre que Kim Ju Ae, hija del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, sea la heredera del régimen. Park sugirió la posible existencia de un hijo varón que aún no ha sido revelado.En una entrevista concedida el lunes 8 a la emisora YTN, el legislador señaló que, aunque gran parte del mundo, especialmente en Occidente, asume que Kim Ju Ae sucederá a su padre, su análisis difiere. Según argumentó, en ningún país socialista con un sistema de corte cuasi feudal una mujer ha alcanzado el estatus de heredera y se ha convertido en jefa de Estado.El exdirector recordó además que, en el caso del propio Kim Jong Un, tampoco se conocía públicamente su existencia cuando tenía la edad actual de Kim Ju Ae y estudiaba en Suiza. A su juicio, este precedente alimenta la hipótesis de que el dirigente podría tener un hijo varón oculto y que, para encubrirlo, opta por mostrarse en público junto a su hija.