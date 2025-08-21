Corea activa un organismo central para las políticas sobre IA

Photo : YONHAP News

El Comité Nacional para Estrategias de Inteligencia Artificial inició oficialmente sus funciones el lunes 8, asumiendo el papel de coordinador general de las políticas estatales destinadas a impulsar el desarrollo del sector. El propio presidente Lee Jae Myung encabeza el nuevo organismo, que cuenta con 50 miembros, entre ellos 13 funcionarios con rango ministerial y 34 representantes civiles.En su sesión inaugural, el comité presentó un plan de acción orientado a crear un ecosistema favorable a la innovación, acelerar la transición hacia una sociedad basada en la inteligencia artificial (IA) y reforzar la contribución del país a la maximización de los beneficios de esta tecnología a nivel mundial.El objetivo es situar a Corea del Sur entre las tres principales potencias mundiales en el ámbito de la IA. Como primera tarea, el comité deberá concretar antes de noviembre las medidas específicas necesarias para alcanzar esa meta.Asimismo, se aprobaron pautas revisadas para la creación del Centro Nacional de Computación con Inteligencia Artificial, un proyecto que hasta ahora no había logrado avanzar por la dificultad de encontrar un contratista adecuado. Entre los cambios más destacados figuran el aumento de la participación accionarial del sector privado, que pasará del 49% a más del 70%, y la eliminación de la obligación impuesta por el Gobierno a las empresas participantes de adquirir su parte de las acciones en la fecha determinada por las autoridades.Con estas modificaciones, se espera otorgar un mayor protagonismo al sector privado en la creación y operación del futuro centro.