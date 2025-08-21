Google incorpora el coreano y otros cuatro idiomas a su servicio de búsqueda con IA

La multinacional estadounidense Google anunció el lunes 8 la incorporación de cinco nuevos idiomas a su función de búsqueda respaldada por inteligencia artificial (IA), conocida como AI Mode (Modo IA). Lanzado en mayo pasado, el servicio comenzó estando disponible únicamente en inglés, pero ha ido expandiéndose progresivamente a otros idiomas. Con esta última ampliación, ahora podrá utilizarse también en japonés, hindi, indonesio, portugués y coreano.
La compañía tecnológica busca que un mayor número de personas pueda realizar consultas en su propio idioma y, de este modo, facilitar el acceso a la información y al conocimiento más allá de las barreras lingüísticas.
En agosto, Google ya había extendido el Modo IA a 180 nuevos mercados, después de ofrecerlo de manera limitada en algunas ciudades de Estados Unidos. A diferencia de AI Overviews —un servicio lanzado en 2024 que resume mediante IA la información procedente de diferentes páginas web—, el Modo IA permite realizar búsquedas más directas y personalizadas, simplificando la experiencia del usuario.