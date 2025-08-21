Photo : YONHAP News

El líder del gobernante Partido Democrático, Jung Chung Rae, subrayó el martes 9 la importancia de la "rendición de cuentas" como un paso indispensable para cerrar definitivamente el controvertido capítulo del decreto de la ley marcial de diciembre de 2024, al que calificó de atentado contra el orden constitucional.Durante un discurso en la Asamblea Nacional, Jung afirmó que la rendición de cuentas en este caso servirá para hacer frente a las fuerzas anticonstitucionales que, según denunció, intentaron privatizar el poder e ignoraron las responsabilidades y obligaciones que les impone la carta magna, lo que puso en riesgo al país, a la sociedad y a la ciudadanía en su conjunto.El dirigente oficialista recalcó que este proceso no tiene relación con venganzas políticas, disputas de poder o rivalidades ideológicas entre conservadores y progresistas, sino con la exigencia ciudadana de respetar la Constitución, fortalecer la democracia y erradicar la corrupción.En este sentido, instó a la principal formación opositora, Poder del Pueblo, a romper cualquier vínculo con las fuerzas que trataron de apropiarse del poder al margen de la legalidad constitucional y a pedir perdón a la población. Además, advirtió que de no hacerlo, incluso podría ser juzgado como un partido anticonstitucional.