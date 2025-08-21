La economía muestra signos de recuperación con un repunte del consumo, según el KDI

Photo : YONHAP News

La economía nacional empieza a mostrar señales de recuperación, impulsada principalmente por un repunte, aún incipiente, del consumo privado, según el último análisis del Instituto de Desarrollo de Corea (KDI).El organismo señala que la desaceleración económica es ahora menos pronunciada que en meses anteriores y que la mejora se aprecia con mayor claridad en el consumo. Este avance se atribuye en parte al gasto público destinado a estimular la demanda interna, como el reparto universal de ayudas a los hogares. También han contribuido otros factores, entre ellos la reducción de los tipos de interés.De acuerdo con los datos más recientes, en julio las ventas minoristas crecieron un 2,4% respecto al mes anterior, con especial dinamismo en el sector automotriz. Asimismo, la producción de servicios relacionados con la confianza del consumidor —como hoteles, restaurantes, actividades culturales y de ocio— registró una notable mejoría.No obstante, el KDI advierte de que persisten importantes debilidades. En julio, el desempeño del sector de la construcción se desplomó un 14,2%, mientras que la industria manufacturera continúa mostrando una baja tasa de utilización de su capacidad operativa.