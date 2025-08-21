El Gobierno pide a la Asamblea Nacional el arresto del diputado Kweon Seong Dong

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional ha recibido una moción por parte del Ministerio de Justicia que solicita su consentimiento para el arresto del diputado opositor Kweon Seong Dong, miembro del partido Poder del Pueblo y líder de su grupo parlamentario en 2022.Según informó la Secretaría de la cámara, el requerimiento fue presentado el 1 de septiembre y notificado al pleno el martes 9. De acuerdo con el Estatuto de la Asamblea Nacional, la votación deberá celebrarse antes de que finalice la semana.La moción se enmarca en la investigación dirigida por el fiscal especial Min Joong Ki sobre las sospechas que rodean a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol. El equipo de Min pidió una orden de prisión preventiva contra Kweon, al que se le atribuye haber recibido en 2022 un pago en efectivo de 100 millones de wones por parte de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, fundada por Moon Sun Myung. Según las pesquisas, la organización presuntamente entregó varios sobornos a cambio de favores a Kim.Tras conocerse la solicitud de prisión preventiva, Kweon anunció públicamente que renunciaba a su inmunidad parlamentaria.