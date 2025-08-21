Menú principal Ver contenido

Miércoles con repunte de temperaturas

Write: 2025-09-09 13:34:52Update: 2025-09-09 13:50:10

Photo : YONHAP News

El miércoles 10 se prevé un repunte del calor, con sensaciones térmicas que podrían superar los 31ºC, especialmente en la franja occidental del país. En el sur y en la isla de Jeju se espera incluso el regreso de las noches tropicales.

Las temperaturas oscilarán entre 15ºC y 22ºC por la mañana, y entre 27ºC y 32ºC por la tarde. En general, predominarán los cielos despejados, salvo en el extremo meridional, donde se observarán algunas nubes.

En cuanto a las precipitaciones, los pronósticos apuntan a lluvias en las provincias de Jeolla del Sur y Gyeongsang del Sur, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 80 milímetros.

La calidad del aire se mantendrá en niveles entre buenos y regulares, con concentraciones de esmog consideradas normales o bajas.
