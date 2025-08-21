Los surcoreanos leyeron una media de 5,4 libros en papel en 2024

Photo : YONHAP News

La población adulta de Corea del Sur leyó una media de 5,4 libros en papel por persona en 2024, según informó el martes 9 la Asociación Coreana de Editores.El dato procede de un sondeo realizado a un millar de ciudadanos mayores de 19 años y refleja diferencias notables en los hábitos de lectura según el formato. Así, el año pasado los coreanos leyeron 1,4 libros electrónicos por persona, 42,8 capítulos de webtoon o cómic digital, 35,7 episodios de novela en línea, además de 1,1 revistas y 0,9 tesis académicas. Asimismo, escucharon una media de 0,8 audiolibros. Ocho de cada diez encuestados aseguraron preferir los libros impresos frente a los digitales.Los principales motivos de lectura señalados por los participantes fueron el enriquecimiento cultural, el entretenimiento, la adquisición de conocimientos especializados y la búsqueda de bienestar mental y emocional.El estudio presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.