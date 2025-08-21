Lee Jae Myung lamenta la detención masiva de coreanos en Georgia

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung expresó el martes 9 su pesar por la reciente detención masiva de ciudadanos surcoreanos en el estado de Georgia, en Estados Unidos.Durante una reunión de Gabinete, Lee trasladó sus "profundas condolencias" por el inesperado suceso y subrayó su responsabilidad como jefe de Estado en la protección de los compatriotas en el extranjero.El mandatario aseguró que su Gobierno trabajará en estrecha coordinación con la Casa Blanca para promover de forma inmediata mejoras institucionales que eviten la repetición de incidentes similares. Asimismo, instó a los ministerios competentes a gestionar la situación con el máximo cuidado hasta garantizar el regreso seguro de todos los afectados.Lee recalcó la necesidad de que no vuelvan a producirse casos en los que las actividades de ciudadanos y empresas surcoreanas se vean indebidamente perjudicadas, lo que —advirtió— afectaría negativamente al desarrollo conjunto entre Seúl y Washington.