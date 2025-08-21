El KOSPI alcanza un nuevo máximo anual tras subir más de un 1%

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el martes 9 con un avance del 1,26%, hasta culminar en 3.260,05 puntos. Con esta subida, superó el anterior máximo anual de 3.254,47 unidades, registrado el pasado 30 de julio.El repunte se aceleró durante la sesión vespertina después de que trascendiera que el Gobierno podría flexibilizar los criterios para determinar quiénes deben pagar impuestos por las ganancias obtenidas en bolsa.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ concluyó en 824,82 puntos, lo que supone un incremento del 0,76%.En el mercado de divisas, el dólar retrocedió 2,7 wones y se situó en 1.387,9 wones a las 3:30 de la tarde.