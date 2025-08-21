Los trabajadores coreanos detenidos en EEUU serán liberados el 10 de septiembre

Photo : YONHAP News

Los ciudadanos surcoreanos que permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias en el estado de Georgia, en Estados Unidos, serán liberados en la madrugada del miércoles 10 (hora local).De acuerdo con la información disponible, tras abandonar el centro de detención situado en la localidad de Folkston, el grupo será trasladado en autobús hasta el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Atlanta, desde donde tomarán un vuelo chárter con destino a Corea del Sur.El recorrido hasta el aeropuerto, de unos 430 kilómetros, está previsto que dure alrededor de cinco horas. El avión tiene programada su salida a las 2:30 de la tarde del mismo día y, según las previsiones, aterrizará en el aeropuerto de Incheon en la tarde del jueves 11.La mayoría de los arrestados regresarán a Corea, mientras que un número reducido permanecerá en EEUU para continuar con los trámites relacionados con su situación legal.