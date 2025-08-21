Seúl y Washington cierran la primera ronda de negociaciones sin superar grandes diferencias

Photo : YONHAP News

La delegación surcoreana que viajó a Washington para avanzar en las negociaciones comerciales con Estados Unidos concluyó su agenda y emprendió el martes 9 (hora local) el regreso a Seúl.La visita constituyó la primera ronda de trabajo técnico tras el acuerdo marco alcanzado el pasado 30 de julio y ratificado durante la cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrada el 25 de agosto.El principal punto de las conversaciones fue concretar el plan de inversión surcoreana en EEUU, estimado en 350.000 millones de dólares (unos 486 billones de wones). Este paquete forma parte del compromiso por el que la Casa Blanca aceptó reducir del 25% al 15% el arancel recíproco establecido inicialmente.Las reuniones abordaron cuestiones como los criterios para seleccionar los proyectos de inversión, los mecanismos de ejecución y el reparto de beneficios una vez recuperado el capital. Sin embargo, persisten diferencias de fondo entre ambas partes.EEUU, que ya cerró un pacto con Japón —incluida la firma de los documentos oficiales—, podría presionar a Corea del Sur para que acepte condiciones similares, entre ellas el control sobre la selección de proyectos y la asignación del 90% de los beneficios a favor de la parte estadounidense. El Gobierno surcoreano, por su lado, rechaza estas exigencias.Ante la falta de avances sustanciales, se prevé que las negociaciones técnicas se prolonguen. La delegación prepara ahora una nueva estrategia desde Seúl antes de retomar las conversaciones en futuras visitas a Washington.