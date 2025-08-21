Corea suma 160.000 empleos en agosto pero la manufactura y construcción siguen a la baja

Photo : YONHAP News

Corea del Sur creó alrededor de 160.000 empleos en agosto, encadenando así tres meses consecutivos con incrementos en el rango de los 100.000 puestos de trabajo, según informó la Oficina Nacional de Estadística el miércoles 10.El número total de ocupados se situó en 28,97 millones, lo que supone un aumento interanual de 166.000 personas.No obstante, los sectores de manufactura y construcción continuaron mostrando señales de debilidad. La industria manufacturera perdió 61.000 puestos, mientras que el sector de la construcción recortó 132.000 trabajos solo en agosto.En términos de tasa de empleo, la población de entre 15 y 64 años alcanzó un 69,9%, con una leve mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024. En cambio, entre los jóvenes de 15 a 29 años la tasa descendió 1,6 puntos, hasta situarse en el 45,1%.