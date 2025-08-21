Los ministros de Exteriores de Corea y EEUU tratarán la detención de coreanos en Georgia

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se reunirá la mañana del miércoles 10 (hora local) en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar el reciente arresto masivo de ciudadanos surcoreanos en el estado de Georgia.Cho llegó a la capital estadounidense en la noche del martes 9 con la intención de mantener el encuentro ese mismo día, pero la cita fue pospuesta para el miércoles, según informó la Embajada de Corea del Sur en Washington.La conversación coincidirá con el retorno a casa de los detenidos, quienes regresarán en un vuelo chárter bajo la figura de "salida voluntaria". Las autoridades surcoreanas han asegurado que el operativo se desarrollará según lo previsto y no se verá perjudicado por la modificación en la agenda diplomática.Durante el diálogo, se espera que Cho solicite garantías para que los afectados no enfrenten restricciones ni obstáculos en futuros intentos de entrada a EEUU.Asimismo, ambos representantes prevén analizar las causas estructurales del incidente. Muchos de los trabajadores especializados detenidos no pudieron obtener los visados necesarios para ejercer sus funciones en territorio estadounidense, a pesar de las importantes inversiones realizadas por Corea del Sur en el país.En este contexto, se contempla que Cho proponga la creación de una nueva categoría de visado profesional, similar al E-4 o la posibilidad de establecer un cupo específico de visados H-1B destinado a ciudadanos surcoreanos que deseen trabajar legalmente en EEUU.