Park Jin Young encabezará el comité presidencial para impulsar la cultura pop coreana

Photo : YONHAP News

El fundador de la reconocida agencia JYP Entertainment, Park Jin Young, una de las figuras más influyentes del K-pop, ha sido nombrado copresidente del nuevo Comité Presidencial de Intercambio de Cultura Popular, que será inaugurado este mes de septiembre.Según informó la Oficina Presidencial el martes 9, el presidente Lee Jae Myung designó a Park para compartir el liderazgo del comité junto al ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Chae Hwi Young.El comité, de rango ministerial, tendrá como misión reforzar la proyección internacional de la cultura popular surcoreana, en un contexto de creciente interés global por la música, las series y los videojuegos del país. La iniciativa se enmarca en la estrategia de Lee de situar a Corea del Sur entre las cinco principales potencias culturales del mundo.En relación con la elección de Park, la Oficina Presidencial subrayó que, además de ser uno de los artistas más representativos del país, ha desempeñado un papel decisivo en la expansión global del K-pop. Asimismo, expresó su confianza en que contribuirá a que la cultura popular coreana llegue a un público aún más amplio, al tiempo que Corea se enriquece con la diversidad cultural internacional, fomentando un entorno donde la creación artística pueda florecer plenamente.