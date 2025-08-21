EEUU podría tener que devolver un billón de dólares si pierde el caso de los aranceles recíprocos

Photo : YONHAP News

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estimado que, en caso de que el Gobierno pierda el juicio ante la Corte Suprema sobre los aranceles recíprocos, el monto total a reembolsar podría alcanzar el billón de dólares.Según informó la cadena CNBC el martes 9 (hora local), el secretario del Tesoro, Scott Besent, presentó un informe ante el alto tribunal en el que calculó que el posible reembolso podría oscilar entre 750.000 millones y un billón de dólares. En el documento, también advirtió de que la eliminación de estas tarifas tendría un impacto económico significativo, por lo que pidió que el caso se resolviera con carácter de urgencia.La Corte Suprema accedió a revisar la causa mediante un procedimiento acelerado y fijó la primera vista oral para la primera semana de noviembre. De acuerdo con el diario 'The Wall Street Journal', este calendario podría permitir que la sentencia se emita antes de que finalice el año.