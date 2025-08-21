Corea del Norte inaugura una cervecería de gran tamaño en la frontera con Rusia

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha abierto una nueva cervecería de gran tamaño en la ciudad de Rason, situada junto a la frontera con Rusia.Según imágenes difundidas por la Televisión Central de Corea del Norte (KCTV), el edificio, de dos plantas, destaca por su fachada decorada con un diseño que simula espuma de cerveza desbordando por las ventanas. En el interior, el espacio ha sido concebido para el consumo colectivo, con mesas para grupos pequeños y áreas destinadas a celebraciones y reuniones de mayor tamaño.El local sirve distintas variedades de cerveza elaboradas en la Fábrica de Procesamiento Integral Ryongseong, también ubicada en Rason. Entre las marcas más destacadas figura Tumangang 11, producida de manera local y ya exportada al Extremo Oriente ruso, donde ha ganado cierta notoriedad, según informó el medio RBC.Analistas consideran que la apertura responde a la estrategia del líder norcoreano, Kim Jong Un, de impulsar el desarrollo regional con el fin de dinamizar áreas más allá de la capital. Al mismo tiempo, la iniciativa se interpreta como un intento de atraer turistas procedentes de Rusia en un contexto de creciente cooperación entre Pyongyang y Moscú.