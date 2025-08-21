Gyeongju acelera los preparativos para la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Las autoridades locales de Gyeongju, sede de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), han intensificado los preparativos con el objetivo de mostrar al mundo la riqueza cultural e industrial de Corea del Sur, mientras ultiman los detalles logísticos y de infraestructura del encuentro. Apenas faltan 50 días para su celebración, prevista para el 31 de octubre.Uno de los espacios más destacados será el pabellón que acogerá la cena oficial, actualmente en construcción en el patio central del Museo de Gyeongju y con un avance del 85%. El recinto, que incorporará elementos tradicionales de la arquitectura coreana, dispondrá de un salón de banquetes, un escenario para presentaciones, salas de exposiciones, camerinos y áreas de catering.La sede principal de la cumbre será el Centro Internacional de Convenciones Hwabaek (HICO), ubicado en el Complejo Turístico del Lago Bomun, también en Gyeongju. El edificio está siendo renovado para incluir un salón VIP, espacios destinados a reuniones bilaterales y cabinas de interpretación simultánea.En lo que respecta al alojamiento, los preparativos se encuentran prácticamente finalizados. Los principales hoteles de la ciudad han sido remodelados para ofrecer 35 suites de nivel presidencial, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha asignado las habitaciones a las delegaciones participantes.Asimismo, se han asegurado 4.463 habitaciones en un radio de tres kilómetros del centro de convenciones y otras 12.812 en un radio de diez kilómetros, lo que permitiría hospedar hasta 30.000 personas. También se contempla el uso de un crucero atracado en el puerto de Yeongilman, en la ciudad vecina de Pohang, como alojamiento exclusivo para los directores ejecutivos asistentes.