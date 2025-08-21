Menú principal Ver contenido

Vuelo chárter parte de Incheon para repatriar a trabajadores coreanos detenidos en Georgia

Write: 2025-09-10 13:15:53Update: 2025-09-10 17:04:47

Vuelo chárter parte de Incheon para repatriar a trabajadores coreanos detenidos en Georgia

Photo : YONHAP News

Un vuelo chárter destinado a repatriar a trabajadores coreanos detenidos en el estado de Georgia, Estados Unidos, despegó el miércoles 10 desde el Aeropuerto Internacional de Incheon.

La aeronave, operada por Korean Air, partió a las 10:00 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de la ciudad de Atlanta, donde está previsto que recoja a unas 300 personas arrestadas recientemente durante una redada en la construcción de una fábrica de baterías.

El avión, con capacidad para 368 pasajeros, fue habilitado para trasladar en un solo trayecto a la mayoría de los afectados por el operativo migratorio.
