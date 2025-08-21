Vuelo chárter parte de Incheon para repatriar a trabajadores coreanos detenidos en Georgia

Photo : YONHAP News

Un vuelo chárter destinado a repatriar a trabajadores coreanos detenidos en el estado de Georgia, Estados Unidos, despegó el miércoles 10 desde el Aeropuerto Internacional de Incheon.La aeronave, operada por Korean Air, partió a las 10:00 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de la ciudad de Atlanta, donde está previsto que recoja a unas 300 personas arrestadas recientemente durante una redada en la construcción de una fábrica de baterías.El avión, con capacidad para 368 pasajeros, fue habilitado para trasladar en un solo trayecto a la mayoría de los afectados por el operativo migratorio.