Lee Jae Myung ofrecerá una rueda de prensa por sus 100 días de mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebrará el jueves 11 su segunda rueda de prensa desde que asumió el cargo, con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. El acto, que se prolongará durante unos 90 minutos, ha generado expectación por los mensajes que pueda transmitir en torno a los principales retos nacionales e internacionales.A diferencia de su primera comparecencia, celebrada el pasado 3 de julio y centrada en exponer las líneas generales de su administración, en esta ocasión se espera una presentación más detallada de las políticas que marcarán el rumbo de su mandato.Lee tiene previsto hacer balance de las medidas adoptadas en estos tres meses, con especial atención a las iniciativas en el ámbito económico y de mejora de la calidad de vida, además de presentar su visión sobre las estrategias destinadas a impulsar el crecimiento futuro del país.La rueda de prensa incluirá también una sesión de preguntas y respuestas con los medios, en la que podrían abordarse cuestiones tanto a nivel interno como en el plano diplomático. Entre ellas, destaca la reciente detención de trabajadores surcoreanos en el estado de Georgia (Estados Unidos). Está previsto que el dirigente se refiera al proceso de negociación con la Casa Blanca, a las condiciones acordadas y a los posibles cambios institucionales para evitar incidentes similares.Otro de los temas que podrían tratarse son las negociaciones comerciales entre Seúl y Washington, especialmente en lo relativo a los aranceles, así como los avances en materia de seguridad.Asimismo, se espera que Lee exponga su postura sobre la seguridad regional y el programa nuclear norcoreano, en un contexto geopolítico marcado por la consolidación del eje Corea del Sur–EEUU–Japón frente a Corea del Norte, China y Rusia.Por último, la reforma de la Fiscalía, una de las principales promesas electorales del Ejecutivo y aún objeto de debate en el ámbito político nacional, podría ocupar un lugar importante en la agenda.