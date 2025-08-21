El líder parlamentario de Poder del Pueblo critica los primeros 100 días del Gobierno

Photo : YONHAP News

El líder parlamentario del partido opositor Poder del Pueblo, Song Eon Seok, calificó el miércoles 10 los primeros cien días del Gobierno como "una etapa de retroceso y caos", que comparó con el desorden provocado por un "monarca imprudente".Durante su intervención en la Asamblea Nacional, Song denunció lo que consideró una gestión marcada por el autoritarismo legislativo y las decisiones unilaterales del oficialismo. Asimismo, cuestionó las tres investigaciones impulsadas mediante fiscales especiales, al afirmar que han dejado de responder al interés público para convertirse en instrumentos de venganza política.En el ámbito legislativo, propuso la creación de un Comité Especial para la Reforma Judicial que examine los cambios en la Fiscalía. También planteó introducir un sistema presupuestario de base cero que permita evaluar desde el inicio todos los programas de gasto del Ejecutivo. Además, sugirió la conformación de un comité tripartito, integrado por representantes del Gobierno, el oficialismo y la oposición, con el fin de consensuar una reforma fiscal.El diputado instó también a impulsar medidas complementarias en relación con la Ley de Sindicatos y otras reformas, como parte del seguimiento legislativo en curso.Por último, recordó que el presidente Lee Jae Myung y los principales dirigentes políticos han acordado la creación de un organismo bipartidista para tratar asuntos relacionados con el bienestar ciudadano, y aseguró que su partido está dispuesto a avanzar hacia "una verdadera cooperación".