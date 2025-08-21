La Asamblea Nacional votará la detención del diputado Kweon Seong Dong el 11 de septiembre

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional tiene previsto someter a votación el jueves 11 la moción que autoriza la detención del diputado opositor Kweon Seong Dong, investigado por presunto soborno.Kweon, exlíder del partido Poder del Pueblo, está acusado de haber recibido en 2022 alrededor de 100 millones de wones de la Iglesia de la Unificación. Según el equipo del fiscal especial Min Joong Ki, el dinero fue entregado a cambio de promover en la agenda política asuntos de interés para la organización religiosa. Los investigadores sostienen además que el Gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol brindó apoyo directo a eventos organizados por dicha iglesia.Las autoridades encargadas de las pesquisas también sospechan que la Iglesia de la Unificación entregó sobornos adicionales a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa de Yoon, y considera necesario el arresto de Kweon para esclarecer lo que describe como una "estructura de corrupción a gran escala".En caso de que el Parlamento apruebe la moción, el tribunal competente deberá celebrar una audiencia para decidir si emite una orden de detención preventiva contra el legislador.