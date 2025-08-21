Las autoridades sospechan que microestaciones ilegales provocaron fraudes a clientes de KT

Photo : YONHAP News

Las autoridades investigan si los recientes cobros no autorizados a usuarios de la operadora KT, detectados principalmente en el suroeste de Seúl, en zonas de la provincia de Gyeonggi y en el municipio de Incheon, podrían estar relacionados con el uso de microestaciones ilegales.El grupo conjunto de investigación, formado por organismos públicos y expertos del sector privado, sospecha que piratas informáticos instalaron antenas móviles clandestinas para interceptar el tráfico de datos de los usuarios, lo que podría haber facilitado cargos fraudulentos de pequeñas cantidades.Dada su compacidad y facilidad de transporte, estas estaciones podrían estar operando en más lugares de los inicialmente detectados, lo que ha generado preocupación por la posible existencia de más víctimas aún no identificadas.Ante esta situación, el Ministerio de Ciencia y TIC exigió a KT la adopción de medidas urgentes. Como respuesta, la compañía bloqueó por completo, desde las 9:00 de la mañana del martes 9, el acceso de nuevas estaciones base de este tipo a su red.