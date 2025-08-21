El KOSPI marca un nuevo récord histórico

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, marcó el miércoles 10 un nuevo máximo histórico de cierre, al subir un 1,67% respecto al martes y culminar en 3.314,53 puntos. Con ello, superó por primera vez el récord previo de 3.305,21 puntos, establecido el 6 de julio de 2021.Desde la apertura, el indicador rebasó el techo anual de 3.288,26 puntos, alcanzado el 31 de julio, y a las 2:23 de la tarde llegó a colocarse en 3.317,77 puntos, con lo que batió también el récord intradía anterior, de 3.316,08 puntos, registrado el 25 de junio de 2021.El repunte estuvo impulsado, en parte, por el optimismo generado ante la posibilidad de una reforma fiscal, después de que trascendiera que la Oficina Presidencial estudia mantener el actual umbral de 5.000 millones de wones para gravar las plusvalías de grandes accionistas, en lugar de reducirlo a 1.000 millones como se había propuesto.También contribuyó al avance la recuperación de los valores tecnológicos en Wall Street, favorecida por las expectativas de una posible bajada de los tipos de interés en Estados Unidos.El índice tecnológico KOSDAQ finalizó igualmente en positivo, con un incremento del 0,99%, hasta situarse en 833,00 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que perdió 1,3 unidades y se cotizó a 1.386,6 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.