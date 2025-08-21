Aplazado el regreso de los trabajadores coreanos detenidos en EEUU

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado el aplazamiento repentino del vuelo chárter que debía trasladar a Corea, el miércoles 10 (hora local), a los trabajadores surcoreanos arrestados por autoridades migratorias en el estado de Georgia, en Estados Unidos.Según la cartera diplomática, la decisión responde a circunstancias del lado estadounidense.El cambio en la programación del vuelo coincide con el retraso de la reunión prevista entre los máximos responsables de Exteriores de ambos países, lo que ha intensificado las especulaciones sobre posibles dificultades en las negociaciones bilaterales.De acuerdo con la información oficial, el avión tenía previsto despegar el miércoles 10 a las 2:30 de la tarde desde el aeropuerto internacional de Atlanta con alrededor de 300 ciudadanos surcoreanos retenidos en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localidad de Folkston.