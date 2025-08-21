Los trabajadores coreanos detenidos en EEUU no tendrán restricciones en futuros viajes

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, aseguró que los trabajadores surcoreanos arrestados en una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos no afrontarán desventajas en sus futuros viajes al país.En declaraciones realizadas el miércoles 10 (hora local) en la Embajada de Corea del Sur en Washington, Cho explicó que la Administración estadounidense se comprometió a no imponer restricciones a las personas afectadas y reiteró esta postura en las reuniones que mantuvo ese mismo día con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y con el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Andy Baker.El ministro precisó que los ciudadanos surcoreanos detenidos por las autoridades migratorias en el estado de Georgia serán repatriados en un vuelo chárter el jueves 11 (hora local), en el marco de un procedimiento de salida voluntaria.Respecto a la propuesta de establecer un nuevo visado para profesionales altamente cualificados con pasaporte surcoreano, Cho indicó que Rubio accedió a poner en marcha un grupo de trabajo encargado de coordinar los debates sobre esta iniciativa.