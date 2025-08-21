El Gobierno emite una alerta especial de viaje para regiones de Nepal por las protestas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el jueves 10 una alerta especial de viaje para varias regiones de Nepal, ante el agravamiento de las protestas por las restricciones impuestas por las autoridades locales al uso de redes sociales.La medida afecta a las provincias de Bagmati, Lumbini y Gandaki. En el resto del territorio nepalí permanece en vigor la advertencia de nivel 1, que recomienda mantener la precaución en los desplazamientos.El ministerio instó a los ciudadanos surcoreanos con intención de visitar estas regiones a cancelar o posponer sus planes hasta nuevo aviso. También aconsejó a aquellos que ya se encuentran en dichas zonas trasladarse a lugares seguros, salvo en situaciones de urgencia.